Eski eşi tarafından öldürülen kadın ve annesinin cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde eski eşi tarafından öldürülen kadın ve annesinin cenazeleri defnedilmek üzere yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı.

Olay, sabaha karşı saat 03.45'te Yeni Mahalle Ahmet Ali Ağa Bulvarında bir apartmanın 3'üncü katında yaşandı. İddialara göre, Ali Alataş (43), uzun süreden beri takip ettiği eski eşi Gülcan Kılınç ve eşinin annesinin oturduğu apartmana geldi. Eve nasıl girdiği henüz bilinmeyen Ali Alataş, eski eşi Gülcan Kılınç ve kayınvalidei Gülizar Kılınç'ı başından tabanca ile vurdu.

Silah seslerini duyan komşuların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, Gülizar Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Gülcan Kılınç da hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta yaşamını yitirdi. Cenazeler, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kaçan Ali Alataş ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. O esnada Gülcan Kılınç'ın 3 çocuğu ve Gülizar Kılınç'ın 2 çocuğunun da evde olduğu öğrenildi.

“Benim kaybedecek bir şeyim yok" diye bağırdı

Olayın ardından yaşanan dehşete şahit olan komşuları, gece saat 03.45 sıralarında silah sesiyle uyandıklarını belirterek bir kişinin yüksek sesle 'Benim kaybedecek bir şeyim yok' diye bağırdığını söyledi. Ardından silah seslerinin gelmeye devam ettiğini anlatan komşular, kız çocuğunun 'annemi öldürme, annemi öldürdün' diye çığlık attığını söyledi. Görkü tanıkları, "Beş el silah sesi duydum. Ardından bizim kattaki terastan pat diye bir ses geldi. Daha sonra olay yerine polisler geldi. Terastan gelen ses, kadınları vuran kişinin terasa atlama sesiymiş. Bizim terastan da ip yardımı ile zemine atlamış ve kaçmış" dediler.

Komşuları, Ali Alataş'ın daha önce de eski eşi Gülcan Kılınç'ı silah zoruyla otomobiline bindirip kaçırdığını ve polisler tarafından kurtarıldığını anlattı.

Mahalle esnafları ise Ali Alataş'ın günün büyük bölümünde evin yakınlarında olduğunu, çocuklarına elbise ve ayakkabı aldığını belirterek, çocukları ile sürekli kaldırımda görüştüğünü söyledi. Çoğunlukla eski eşinin oturduğu apartmanın karşısındaki PTT binasının önünde beklediğini söyleyen esnaf, Ali Alataş'ın geceleri bile apartmanın çevresinde olduğunu ve eski eşini ve eve giren çıkanları sürekli takip ettiğini anlattılar.

“Cenazeleri yakınları tarafından morgdan alındı”

Talihsiz kadın ve annesinin cenazeleri ise yakınları tarafından defnedilmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgundan alındı.