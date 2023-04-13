Eski eşin ihbarı polisi alarma geçirdi, evden bir cenaze ve 3 köpek çıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 40 yaşındaki adam, evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Polisin intihar ihtimal üzerinde durduğu olayda evden çıkan 3 köpek, cumhuriyet savcısının talimatıyla belediye barınağı görevlilerine teslim edildi. Alman kurdu, Bulmastif ve Terier cinsi 3 köpekten 2'sinin cip ve kaydının olduğu, Alman kurdunun kaydının bulunmadığı ve köpeklerin başkalarına ait olduğu belirlendi.

Eski eşinin 112'ye yaptığı ihbar Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 Sağlık ekiplerini harekete geçirdi. İhbara konu Bahçelievler Mahallesi 5007. Sokak'a gelen ekipler, Muharrem Turan'ın (40) cansız bedeniyle karşılaştı. Eşinden ayrıldığı belirlenen 1 çocuk babası Muharrem Turan'ın yanında pompalı tüfek bulunurken, olay öncesinde eşini aradığı, konuşmalardan intihar edebileceğini tahmin eden eşinin 112'ye ihbarda bulunduğu bildirildi.

Muharrem Turan'ın cesedi, cumhuriyet savcısı, adli tabip ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi tarafından yapılan incelemelerin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Evden çıkan köpekler barınağa teslim edildi

Pompalı Tüfekle intihar ettiği değerlendirilen Muharrem Turan'ın evinde bulunan Alman kurdu, Bulmastif ve Terier cinsi 3 tane köpek, cumhuriyet savcısının talimatıyla Manavgat Belediyesi Barınağı görevlilerine teslim edildi. Köpeklerden 2 tanesinin cip ve kaydının olduğu, Alman kurdunun kaydının bulunmadığı belirlendi. Kaydı bulunan köpeklerden Bulmastif cinsi köpeğin Manavgat Belediyesi Barınağından bir başka kişi tarafından sahiplenildiği, sahiplenen kişinin kısa süre önce köpeğinin ölen Muharrem Turan'da olduğunu, kendisine geri vermediğini belirterek polise şikayette bulunduğu, Terier cinsi köpeğin de yine başka bir kişiye ait olduğu, kaybolduğu için sahibi tarafından arandığı belirlendi. Alman kurdunun ise kaydı bulunmadığı için kime ait olduğunun belirlenemediği bildirildi.