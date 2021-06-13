Eski festival çarşısındaki yangın korkuttu

Antalya'da eski festival çarşısının sökülen atık malzemelerinde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi, Meydan Kavağı Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerindeki eski festival çarşısında çıktı. Bir süre önce içindeki iş yerleri boşaltılan çarşının, söküm işlemlerine başlandı. Daha önce de birçok kez yangın çıkan çarşıda, sökülen atık malzemelerden dumanlar yükselmeye başladı. Plastik malzemelerin de alev almasıyla gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. Bölgede çalışma yürüten işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı. İş makinesi yardımıyla alt üst yapılan atık yangını itfaiye tarafından söndürüldü.