Eski kocasının iş yerini yaktı, sonra oturup izledi

Antalya'da bir adam, 7 yıl önce ayrıldığı eşinin iş yerini yakmaya çalıştığı iddiasıyla polise şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda, bir kadının önce güvenlik kamerasını kırmaya çalıştığı, ardından kepengi yakıp oturarak izlediği görüldü.

Olay, dün gece 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi 236 sokak üzerindeki Duran K.'ye ait iş yerinde yaşandı. İddiaya göre, 7 yıl önce boşandığı eşi Duran K'nin iş yerine gelen C.Y., iş yerini kepenklerin altından yakmaya çalıştı. Bu sırada gözüne takılan güvenlik kamerasını da kırmaya çalışan C.Y., olay yerinden uzaklaştı. Sabah erken saatlerde iş yerine gelen Duran K., kepengin yanarak zarar gördüğünü fark edince güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde bir kadının iş yerini yakmaya çalıştığını görünce polisi arayarak yardım talep etti. İhbarın üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparak, Duran K.'nin şikayetçi olduğu eski eşi C.Y.'yi arama çalışması başlattı.

Önce yaktı, sonra oturup izledi

Öte yandan olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, C.Y. isimli kadının iş yeri önüne geldiği ve önce güvenlik kamerasını sökmeye çalıştığı, ardından da ateş yakıp oturarak izlediği yer aldı.