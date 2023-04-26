Eski kot atıkları geri dönüştürülüyor

Atölye çalışmasında kadınlar, Japon dikiş tekniği şaşiko yöntemiyle kot atıklarını kullanarak yeni kıyafet tasarlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ‘Sürdürülebilir ve Yaşanılabilir Antalya' hedefiyle hayata geçirdiği Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi, birbirinden farklı atölye çalışmalarıyla misafirlerini ağırlıyor. Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezinde ‘Azalt, Tekrar Kullan, Geri Kazan' sloganıyla eski kot parçalarını kullanarak yeni kıyafetler tasarlanması amacıyla bir atölye çalışması düzenlendi.

Kot parçalarıyla yenilenen kıyafetler

Atölye çalışmasında çevre aktivisti Zeliha Sunal, katılımcılara eskiyen, terzi atığı olarak kullanılan ürünleri yeniden kullanılmasına ilişkin bir eğitim çalışması gerçekleştirdi. Zeliha Sunal, Japon dikiş tekniği şaşiko yöntemiyle kot atıklarını nasıl kullanabileceklerini anlattı. Eskiyen tekstil ürünlerinin yeniden kullanımı üzerine bir çalışma yapacaklarını söyleyen Sunal, “Bir tişört veya kot pantolon binlerce ton su harcanarak yapılıyor. Bu ürünlerden geri dönüştürülüp kumaş da yapılamıyor. Şaşiko dikiş yöntemiyle terzi atığı olan kot parçalarının kıyafetler üzerinde nasıl hayat bulacağını göstereceğiz. Bu atıkları değerlendirelim, kendi kıyafetlerimiz, çocuklarımızın giysilerinden parçalar kullanarak, yeni ürünler elde edebiliriz. Eskiden büyüklerimiz yırtılan yerlere yama yapardı. Bizim yaptığımız bu işin modernize edilmesidir” dedi.

Farklı ürünler ortaya çıkıyor

Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık ve Çevre Eğitim Şube Müdürü Fulya Koral, israfın önlenmesi ve doğal kaynakların verimli kullanılması gerektiğine dikkat çekerken, gerçekleştirilen etkinlikte kadınların evlerindeki kot parçalarıyla yeni ürün tasarlayarak yeniden kullanmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Atölye katılımcılarından emekli öğretmen Nazan Songül Köse, atölye çalışmalarının kendisine çok şey kattığını, eskiyen kıyafetlerinden yeni motiflerle daha farklı ürünlerin çıktığını kaydetti.