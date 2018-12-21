Eski Lara Caddesi ve Falezlere özel proje

Muratpaşa Belediyesi, 4 kilometrelik eski Lara Caddesiyle birlikte Falez-1, Falez-3 ve Falez-4 parklarını kapsayan düzenleme projesi hazırlıyor. Yapılacak düzenlemeyle bölge, Antalya'nın en nitelikli yeşil kuşağı haline gelecek. Proje kapsamında bölgedeki yol, kaldırım, bisiklet yolları, yürüyüş yollarıyla otoparklar da yeniden düzenlenecek. Çalışmalar kapsamında yaklaşık 100 bin metrekare genişliğe sahip Falez parkaları da kent mobilyalarından bitki örtüsüne tüm peyzajıyla yeniden düzenlenecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, eski Lara Caddesi ve falez bandında, kentin, vatandaşların ihtiyaçlarına dönük, kamucu, toplumcu belediyecilik anlayışı ile yeni bir proje uygulayacaklarını söyledi. Başkan Uysal,

“Projemiz, eski Lara Caddesi ve falezler üzerindeki yaklaşık 100 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Doğanın bizlere hediyesi falezleri, geleceğe korunmuş olarak taşıyacağız. Doğal dokuyu bozmadan, bölgenin daha kullanışlı hale getirilmesini amaçlıyoruz. Bölge, projemizle, Antalya'da yaşayan her komşumuzun, aktif olarak kullanabildiği bir yaşam alanı olacak. Projemiz, mevcutların iyileştirilmesi kadar yeni sosyal donatı alanlarının yapılmasını da içeriyor. Erdal İnönü ve Ziya Gökalp Kent parklarıyla birlikte bölge Antalya'nın en nitelikli yeşil kuşağı olacak.”