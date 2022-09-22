İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eski mezarlıkta çıkan yangın korkuttu

Antalya’nın Serik ilçesinde eski mezarlıkta yangın çıktı.

Antalya'nın Serik ilçesinde eski mezarlıkta yangın çıktı. Yangın, seralara ve arı kovanlarına ramak kala söndürüldü.



Yangın, Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri ile birlikte havadan helikopter yardımıyla yangına müdahale edildi. Yaklaşık 5 dönüm alan içerisinde bulunan eski mezarlıktaki ağaçlar zarar görürken, bölgede bulunan seralar ile arı kovanlarına alevler sıçramadan söndürüldü.


Ekipler yanan bölgesinde soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.