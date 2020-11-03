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Eski milletvekili Devrim Kök, Covid-19 tedavisi görüyor

CHP Antalya İl Başkanlığı görevini sürdürdükten sonra 25.

dönem milletvekili seçilen Devrim Kök, korona virüs teşhisiyle Ankara'da tedavi görüyor.


CHP eski milletvekili Devrim Kök, 31 Ekim Cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Covid-19 teşhisiyle Başkent Üniversitesi Hastanesinde kontrol altında tutulduğunu belirterek, “Genel durumum iyi. Sağlıklı güzel günlerde tekrar buluşmak dileğiyle Türkiye'nin her yerinden arayan, soran tüm dostlarıma teşekkür ediyor, minnetlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.


Kök'ün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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