Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her yaştan okurla buluştu

Alanya Belediyesi'nin düzenlediği 4. Alanya Kitap Fuarı ikinci gününde eski Milli Eğitim Bakanı Dr. Ziya Selçuk'u ağırladı. Alanya Kültür Merkezi'nde salonu dolduran yüzlerce vatandaşla bir söyleşi gerçekleştiren Selçuk, daha sonra ‘Kırk Kere Söyledim' isimli kitabını imzaladı.

Alanya Belediyesi'nin bu yıl 4.'sünü gerçekleştirdiği Kitap Fuarı ikinci gününde vatandaşların yoğun ilgisi ile devam etti. Birçok yayın evinin stant açtığı ve yazarların imza günü düzenlediği fuarın ikinci gün konuğu eski Milli Eğitim Bakanı Dr. Ziya Selçuk oldu. ‘Kırk Kere Söyledim' isimli kitabı ebeveynler ve gençler tarafından oldukça beğeni toplayan Selçuk, Alanya Kültür Merkezi'nde bir söyleşi gerçekleştirdi. Salonun hınca hınç dolduğu söyleşide ebeveynlere tavsiyelerde bulunan ve çocuk psikolojisi üzerine önemli bilgiler aktaran Selçuk, “Çocuklarımızla olan ilişkimizde neyi kaçırıyoruz? Şehirleşme değişiyor. Çocuk sayısı azalıyor. Çocuk sayısı azalınca çocuk terbiyesi de değişiyor. Ailelerin çocuklara ayrılan zamanı azalıyor. Bu bir çiçeğe damla damla su vermeye benziyor ve bu olunca doz aşımından gidebiliyor. Çocuk ve aile arasındaki amaç farkı ortaya çıkıyor. Çocuklar çağı yakalamakta zorlanıyor. Çocuklar çok etki altında. Çocuk buna nasıl dayansın? Sürekli aklı bir yere takılıyor. Odaklanamıyor" dedi.

“Hayatta en önemli şey kişiliğimiz"

Çocukların anne ve babasına nasıl iş yaptıracağını bildiğini vurgulayan Selçuk, "Sizi kullanma kılavuzu hepsinde var. ‘Annemi, babamı nasıl kullanırımı' biliyor ve bunu güncelliyorlar. Bu iş böyle uzmanlık işi değil. Her çocuk başka bir masal. Sizin bir merkeziniz var. Bir tarafınız çocuğu kontrol et diyor. Bunu yapınca çocuğun kişiliği ölüyor. Merkezin bir tarafı özgürlüğe gidiyor. Bu taraf çocuk için 'Hangi çağda yaşıyoruz? Bırakın her şeyi yapsın' diyor. Her şeyin serbest olduğu durumda çocuğun kişiliği gelişmez. Bu durumda çocuk nasıl zıvanadan çıkar bu gerçekleşiyor. Bu çocuğun en büyük şanssızlığı mücadele etme şansı olmaması. Çocuk adına karar verirseniz, yedirir, giydirir, problem yaşamasını engellerseniz, onun şahsiyet gelişimini engellersiniz. Çocuk düşecek, kalkacak, zorlanacak. Kırarsın, dökersin, ben yapayım derseniz çocuğun şahsiyetini engellersiniz. Çocuğun içine de dışına da yatırım lazım. Çocukla kalbinize iletişim kurun. Size tavsiyem çocukların gereksiz bir şey için değil, hayat için hedefi olması. İleride ne kadar iyi çocuklar yetiştirdim demelisiniz. Bu varsa içinize huzur gelir. Çocuklar büyüdükçe problemleri de büyür. Çocuğa kime çektin sen demeyin. Armudu şeftali olmaya zorlamayın. Hayatta önemli olan şey bir insanın kişiliği. Bana yüksek zekalı bir çocuk getirin. Bir de orta zekalı çaba gösteren, azimli, dirayetli bir çocuk getirin. İkinci çocuk daha başarılı olur. Bizi hayatta tutan şey zekamız değil kişiliğimiz" diye konuştu.

Söyleşinin ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Dr. Ziya Selçuk'a muz lifinden yapılmış bir tablo hediye ederek, fuara katılımları ve değerli düşüncelerini aktardığı için kendisine teşekkür etti. Söyleşinin ardından Dr. Ziya Selçuk vatandaşların kitaplarını tek tek imzalayarak onlarla fotoğraf çektirdi. 2 Ekim'de ünlü yazar Ahmet Ümit olacak. Polisiye ve Edebiyat üzerine bir söyleşi gerçekleştirecek olan Ahmet Ümit söyleşisi saat 19:30'da gerçekleştirilecek.