Eskişehirli izciler, Büyükşehir Belediyesi'nde

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ara tatil döneminde kamp ve gezi için Antalya'ya gelen Eskişehir Gençlik ve Spor Kulübü izcilerini ağırladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlik alanında çalışan farklı kurum ve kuruluşlara ev sahipliği yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, bu kapsamda her yıl düzenledikleri gezi ve kamp için Antalya'yı tercih eden ve Olimpos'ta kamp yapan Eskişehir Gençlik ve Spor Kulübü izcilerini ağırladı.

“Tarihi ve turistik yerleri gezdiler”

110 kişilik genç izci kafilesi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan gezi programı kapsamında Antalya'nın tarihi ve turistik alanlarını gezdi. Eskişehir Gençlik ve Spor Kulübü izcileri ilk olarak Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'ne çıktı. Antalya'nın manzarasının tadını çıkaran genç izciler daha sonra Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi, Deniz Biyolojisi Müzesi, Kaleiçi Yat Limanı ve Düden Şelalesi'ni ziyaret etti.

“İşbirliği alanları konuşuldu”

Eskişehir Gençlik ve Spor Kulübü üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan izcilik faaliyetleri için işbirliği alanları konuşuldu. 11-15 yaş grubu gençler için ilk kez izcilik faaliyetlerine başlayacak olan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda eğitim, kamp, gezi gibi etkinlikler düzenleyecek. İzcilik faaliyetine katılmak isteyen gençler abb spor hizmetleri internet adresi üzerinden başvuru yapılabilirken, telefondan da detaylı bilgi alabilecek.