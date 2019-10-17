Esnaf Barış Pınarı Harekatındaki askerler için lokma tatlısı dağıtıp dualar etti

Antalya'nın Serik ilçesinde Barış Pınarı Harekatı şehitleri için lokma tatlısı dağıtıldı, askerlere dua edildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na vatandaşlardan destek gelmeye devam ediyor. Serik toptancı sebze meyve hali esnafları da Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için Fetih Suresi okutup, halka lokma tatlısı dağıttı. Hal esnafı ile çok sayıda vatandaş, Fetih Suresi ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Mehmetçik için dualar etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte yaklaşık bin beş yüz kişilik lokma tatlısı dağıtıldı.