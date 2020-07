Esnaf birlik başkanlarından Tütüncü'ye 'Kira' teşekkürü

Pandemi sürecinde belediyeye ait ticari tesisleri işleten esnaftan 3 ay kira bedeli almayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye, birlik başkanlarının da aralarında yer aldığı esnaf heyeti teşekkür ziyaretinde bulundu.

Kepez Belediyesi'ne ait ticari tesisleri işleten esnaftan pandemi süreci nedeniyle Mart, Nisan ve Mayıs aylarında kira alınmadı. Hakan Tütüncü'yü, çok sayıda birlik başkanlarının da aralarında bulunduğu esnaf heyeti, ziyaret etti. Teşekkür ziyaretine; Isparta Esnaf Odaları Birlik Başkanı ve 6. Bölge Esnaf Kefalet Kooperatifleri Bölge Birlik Başkanı Ahmet Tural, Burdur Esnaf Odaları Birliği Başkanı Metin Sipahi, Kütahya Esnaf Odaları Birlik Başkanı İbrahim Yiğit, Denizli Esnaf Odaları Birlik Başkanı Mehmet Ali Erbeği ve Türkiye Kahveciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, Antalya Esnaf Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, oda ve kooperatif başkanlarından oluşan esnaf heyeti katıldı.

"Zor günlerde esnafın yanında oldunuz"

Heyet adına konuşan Isparta Esnaf Odaları Birlik Başkanı ve 6. Bölge Esnaf Kefalet Kooperatifleri Bölge Birlik Başkanı Ahmet Tural, belediyeye ait iş yerlerinden 3 ay kira alınmamasından dolayı Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye, teşekkür etti. Birlik Başkanı Tural, “Bu zor günlerde tüm imkanlarınızla esnafımızın yanında olduğunuzu gördük. Öncelikle kiracınız olan tüm esnaflardan herhangi bir ayrım gözetmeden üç ay kira almama kararınız Türkiye'de bir ilk oldu. Bu konuda öncü oldunuz. Şimdi diğer belediyelerin de bu kampanyaya katkı yapmasına vesile oldunuz. Ayrıca bu süreçte zorda, darda kalan esnafa yardımlarınız oldu. 2 bin 200'den fazla esnafa düzenli olarak dezenfekte hizmetiniz çok anlamlı. Bu konudaki gayretleriniz de çok anlamlı. Esnafa dezenfektan, siperlik ve maskelerden oluşan sağlık kitleri hediye ettiniz. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Bölge esnaf temsilcileri olarak, Antalya'daki Esnaf Odaları ile uyumlu çalışmanızın, pandemi süresince adeta zirve yaptığını öğrendik. Bundan çok memnun olduğumuzu ifade etmek isteriz. Esnafı yanına alan, hizmetleriyle onların gönüllerine giren başkanlar asla unutulmaz. Siz bu güzel yolu tercih ettiniz. Yolunuz açık olsun."diye konuştu.

"Esnaf toplumun temelidir"

Bölge Esnaf Temsilcilerinin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Tütüncü de, "Esnaf toplumun temelidir. Esnafın memnuniyeti toplumun memnuniyetidir. Biz esnafın belediyesiyiz. Her zaman esnafımızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Burası sizin eviniz. Evinize hoş geldiniz." diye konuştu. Kepez Belediyesi olarak her zaman esnafın yanında durduklarını ve durmaya da devam edeceklerini belirten Başkan Tütüncü, “Dünya olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu zor günleri hep beraber aşacağız. Koronavirüsle mücadele kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar sırasında her zaman olduğu gibi esnafımızın da yanında olmalıydık. Esnafımızın bugün yanın da olmayacaktık ta, ne zaman olacaktık? Bizde belediyemize ait ticari tesislerimizi işleten, açık ya da kapalı hiç ayrım yapmadan esnafımızdan Mart, Nisan ve Mayıs aylarında kira almadık. “ dedi.

"Sözde değil özde esnaf dostu"

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de "Hakan Başkan sözde değil özde esnaf dostudur. Bir dönem kendisiyle Belediye Meclis Üyesi olarak çalışmaktan onur duydum. Esnafımızın yanında olduğunu duruşuyla, tavrıyla, aldığı örnek kararlarla bugüne kadar sayısız kez gösteren başkanımıza her zaman müteşekkiriz" diye konuştu.