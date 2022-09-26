Esnaf dostu, 'Konyaaltı Esnafım' uygulaması hizmete girdi

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçe esnafının internet ortamındaki satışlarını artırmak ve küçük esnafı, dijital alandaki yüksek komisyonlardan kurtarmak için geliştirdiklerini söylediği 'Konyaaltı Esnafım' uygulamasını hizmete açtıklarını söyledi.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 2019 yerel seçimlerinde vaat ettiği 'Konyaaltı Esnafım' uygulaması yönelik tanıtım toplantısını Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde düzenledi. ‘Esnafımıza sözümüz vardı' diyen Başkan Esen, uygulamayı hizmete sunarak verdiği sözü tuttu. Konyaaltı sınırlarında bulunan esnafı tek çatı alında toplayan ‘Konyaaltı Esnafım' uygulaması, yemekten kırtasiyeye kadar birçok esnaf koluna sıfır komisyon ile hizmet verecek. İlçe esnafı, uygulamayı telefon veya tablete yükleyerek kayıt yaptıktan sonra kullanıma başlayabilecek. Vatandaşlar ise aynı uygulamayı telefonuna indirerek sipariş vermek istediği konu ile ilgili işletmeyi seçebilecek. Benzerlerinin yüksek komisyona sahip olması esnafa büyük yük oluşturduğunu söyleyen Başkan Esen, pandemi ile birlikte bu alanda yaşanan gelişmeleri de hesaba katarak Konyaaltı Esnafım uygulamasını günün şartlarına göre geliştirdiklerini ifade etti.

"2018 yılı sonlarında planladık"

Başkan Esen, esnaf için elzem olan projeyi esnaf ve tüketiciyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Projeyi 2018 yılının sonlarında planlarken henüz internetten perakende satış oranının bugünkü kadar yüksek olmadığını belirten Esen, “Bu oran koronavirüs salgınıyla insanların evlerine kapanmasıyla beraber büyük bir hızla çoğaldı. Yapılmış tam bir istatistik var mı yok mu bilmiyorum ama bazı kaynaklarda yüzde 60'laları bulduğu söyleniyor. Konyaaltı gibi belli bir eğitim düzeyinin üzerindeki insanların çokluğu ve internete bilişime çok daha yakın, yatkın insanların oturduğu bir bölgede tahmin ediyoruz ki bu oran çok çok daha yüksektir. Bu oran yükseldikçe Türkiye ekonomisi ve esnaf kazanıyor mu? Bu soruyu sorduğumuzda hiç kimse buna evet diyemiyor. Biz bu projeyle büyük internetten satış pastasının içerisinde o payın esnafa verilmesini amaçladık” dedi.

"37 bin TL harcandı"

Esnafın kazancını artırmanın yerel yönetimlerin temel görevlerinden olmadığını, ancak mutlaka üzerine düşen bir şey var diyerek yola çıktıklarını belirten Başkan Esen, “Yola çıktıktan kısa bir süre sonra bu program genel hatlarıyla ortaya çıktı. İlk önce yazılımın hazırlanması sürecine başladık. Yeni bir uygulama üzerine yoğunlaştık. Benzer uygulamalar 200 bin dolar civarında bir maliyetle yazdırılabiliyor. Bizim buna harcadığımız para sadece 37 bin lira. Uygun personeli istihdam ederek uygun çalışma ortamını onlara sağladık. Çok ucuz bir maliyetle yani halkın da sırtına bu anlamda çok fazla yük yüklemeden uygulamayı geliştirdik. Bu uygulama, yazdırmamızdan hemen sonra içeriğin nasıl olacağına dair esnafla görüşmelere başladık. Saha ekibi hemen hemen tüm esnafımızı tek tek dolaştı. Onların ürünlerinin görüntülenmesi, fotoğraflarının çekilmesi, o ürünlerin sisteme yüklenmesi, stok kontrolleri ve fiyat kontrollerinin hem esnaf tarafından hem de bizim tarafımızdan yapılmasıyla ilgili teknik ara yüz hazırlandı” diye konuştu.

"Esnaf rahat nefes alacak"

Programı herkes tarafından kullanılabilir hale getirdiklerini dile getiren Esen, esnafın bu uygulama ile daha rahat bir nefes alacağını söyleyerek şöyle devam etti: “Biz bu internet satış portalını düşünürken üç ayrı kategori belirlemiştik. Yiyecek-içecek, market ve hizmet sektörü. Marketin altında bildiğimiz anlamda market olmayan kırtasiyeciler, hırdavatçılar gibi esnaf grupları var. Fakat şunu gördük ki bu tip işletmelerin önemli bir kısmında kendi kurye sistemleri yok. Biz hazırda hizmet satan başka kurye sistemleriyle işbirliği yapmayı da doğru bulmadık. Oralara da çünkü ciddi anlamda yüksek paralar ödeniyor. Bu da esnafın belini büküyor. Şimdilik market ve hizmet seçeneğini çok yakında daha ileri bir tarihte yapmak üzere bir kenara koyduk. Yazılımımızda yiyecek içecekle ilgili sekme aktif hale geldi. Şu anda Konyaaltı'nda 222'si içkili restoran 82'si de lokanta olmak üzere toplamda 304 tane yeme içme hizmeti veren işletmemiz var. Bu işletmelerden şu anda burada 75 tanesi aktif bir şekilde yer aldı. Yani biz şu andan itibaren 75 tane işletmeden yemek siparişi verebileceğiz.”

"İçerik açısından zengin"

Devamında 241 tane marketin de sisteme dahil olacağını belirten Esen, “Marketler de sisteme dahil olduğunda bu aslında çok çok daha önemli bir katkı sağlayacak esnafa. Çünkü internetten market alışverişi yaptığınız zaman hemen hemen hiçbir esnafa tek bir lira bile katkısı olmuyor. Çok büyük markaların çok büyük depolarındaki ürünleri satın almış oluyorsunuz. Mahallenizdeki esnaftan hiçbir şey almamış oluyorsunuz. Market ve hizmet şu anda tamamen pasif halde değil. Marketlerin ve hizmet satan esnafın iletişim bilgi numaraları burada var. Eğer isterse vatandaş kendi konumuna en yakın yerdeki nalburu, kırtasiyeyi, lastikçiyi, anahtarcıyı buradan bulup direkt esnafla iletişime geçebilir. Ama online sipariş verme işi kısa bir süre sonra olacak. Onları sisteme dahil ettiğimizde daha da zenginleşecek” dedi.

"Küçük esnaf kazansın"

Konyaaltı'nda internet üzerinden yapılan satışlardan dev firmaların değil küçük esnafın kazanmasını önemsediklerini kaydeden Esen, şöyle devam etti: “Komisyon olmadığı için daha ucuza esnaf malını satsın. Tüketici de bu hizmete ulaşsın. Bu iş aslında bir hayalle başladı. Bu hayal bir esnaf kooperatifine kadar gidecek, eğer hep beraber başarabilirsek. Yani şöyle olacak, o büyük dev koca internetten satış şirketlerinden bir tanesi Konyaaltı'nda olacak ama sahibi bir kişi, iki kişi, üç kişi değil Konyaaltı'ndaki üç bin tane esnaf olacak. Bizim hayalimiz bu. Çok büyük bir depoda tüm esnafımızın ortaklığı olan bir işletme ve oradan satış yapan sabah dükkanını açtığında dükkanından on lira kazandıysa kooperatiften de on lira kazanan bir esnaf modeli oluşturmak, yani aslında kapitalizmle mücadele etmek, esnafı korumak. Ulaşmak istediğimiz nokta için birinci adımı attık. Adım adım adım adım inşallah bu noktaya götüreceğiz. Kolektif yaşamanın bilinciyle Konyaaltı'ndaki esnaf artık dışarıdaki kapitalist güçlere karşı beraberce mücadele edebilecekler ve kendilerini savunabilecek. Dünyada bu sistem bu şekilde devam edemez büyük balığın küçük balığı yuttuğu bir sistemde ne esnaf kalır ne öğrenci kalır ne de başka bir şey o yüzden biz sadece yerel yönetim olarak üzerimize düşeni yapmakla kalmayacağız yanlışa yanlış diyeceğiz doğru bir şey varsa da birinci adımı atacağız.”

"Kazanç direk esnaf kasasına"

Konyaaltı'ndaki esnafın burada esnaflık yaptığı için memnun kalacağı adımları hayata geçirdiklerini vurgulayan Esen, “İki türlü ödeme şekli var. Bir, kapıda nakit, İki kapıda kredi kartı. Yani para ne belediyenin ne de uygulamanın eline hiç değmiyor. Satıcı parasını direkt aracısız alıyor. Ne birkaç gün uygulamanın hesabında bekleme süresi var, ne de kesinti” dedi.

"Projenin ikinci etabı olacak"

Uygulamanın ikinci etabını da paylaşan Esen, “Biz belediye şirketimizde kurye hizmeti sağlamayı planlıyoruz. Belediyemizde motorlu kuryeler istihdam edeceğiz. Onların sigortaları belediye tarafından yatırılacak. Onların motosikletleri belediye tarafından verilecek. Bu projeyi sadece bir belediye faaliyeti olarak görmeyin. Kapitalizmle mücadele anlamında atılan bir adımdır bu proje. Sizlerden bu konuda destek bekliyoruz. Esnaf arkadaşlarımız, sizler hiç inancınızı kaybetmeyin. Yüksek komisyonlardan birlikte kurtulacağız. Sizlerin de katkılarınızı bekliyorum” şeklinde konuştu.