Esnaf Kepez'de verilen destekten memnun

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ( AESOB ) Başkanı Adlıhan Dere, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile bir araya gelerek pandemi döneminde Tütüncü'nün esnafa verdiği desteği konuştu.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'yü Birlik Başkanvekilleri Bayram Dal , Mehmet Ali Gülaçtı ,Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Şahin, Hüseyin Şimşek ,Denetim Kurulu Başkanı İsmail Öz, Disiplin Kurulu Başkanı Yusuf Kurul ve Disiplin Kurulu Tolgahan Demir ve Yüksel Uzun ile birlikte ziyaret ederek, Belediye kiracısı 411 esnaftan Pandemi sebebiyle 6 ay boyunca kira alınmaması , belediye bünyesinde kurulan dezenfekte timi ile haftada bin 637 noktada 4 bin 500 esnaf ve sanatkarlarımızın işyerlerini dezenfekte edip maske,siperlik,sağlık setleri dağıtılması, Belediye kiracısı kısıtlamalardan muaf işletmelerden yüzde 50 oranında kira indirimi yapılması,396 Servisçi,273 Kahveci,110 Otobüsçü ve 86 Kantinci esnafımıza gıda kolisi yardımı yapılması, esnaf ve sanatkarların işlerinin artması için Yeni Pazar yerlerinin kurulması, Balık Pazarı Çarşısının yapılması, Kültür Kafeler Caddesinin yenilenmesi, Otogar ve Havalimanı Taksi duraklarının yenilenmesi ve Pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarlara vermiş olduğu destekler dolayısı ile teşekkürlerini iletti.

“Pandemi süreci halen devam ediyor”

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün esnaf ve sanatkarlara gerekli destekleri verdiğini aktararak “Bizler geçtiğimiz yıl içerisinde sizlere teşekkür etmek için bir ziyaret gerçekleştirmiştik. Malum Pandemi süreci halen devam ediyor sizlerde Kepez Belediyesi olarak esnafımıza destek sağlamaya devam ediyorsunuz. Kepez'de bulunan 14 bin esnafın adına belediye kiracısı esnaflarımızdan 6 ay boyunca kira almamanız ,esnaf ve sanatlarımıza yönelik dezenfekte ve maske çalışmalarınız ,Servisçi ,Kahvehaneci, Otobüsçü ve Kantinci esnafımıza gıda kolisi yardımı yapılması, Cadde ve sokakları güzelleştirerek esnafımızın işlerini artırmaya yönelik çalışmaların yapılması ile esnaf ve sanatkarlarımıza vermiş olduğunuz destekler dolayısıyla bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

“Esnaf Türkiye'nin temelidir”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “2009'da göreve gelir gelmez biz hep esnaftan yana tavır alan bir belediye olmalıyız demiştik. Ogünlerden itibaren büfeci esnafımızdan taksici esnafımıza kadar, sanayi sitelerinde emek sarf eden esnafımızdan tutun berberimize, kuaförümüze, pazar esnafımıza kadar hasılı bütün esnaf arkadaşlarımızın yanında yanı başında olduk. O bakımdan Devlet her türlü imkanıyla esnafının yanında olmalıdır. Esnaf sabah erkenden gelir, bereket duasını yapar , kepengini açar ,eğer esnafın çorbası kaynarsa esnaf siftah yapmışsa aksam evine götürecek ekmek parasını o gün kazanabilmişse esnaf mutlu olur .Esnaf mutlu olursa toplum mutlu olur. Bizim tek amacımız toplumun mutluluğu esnafın mutluluğudur. Son bir buçuk yıldır Pandemiden dolayı yoğun gündem içindeyiz. Biz esnafımıza bu sıkıntılı zamanlarda destek olamayacaksak ne zaman destek olacağız. Dezenfekte çalışmalarından tutun alınmayan kiralara , esnafımıza yapılan sosyal yardım çalışmalarına kadar bunlar bizim için son derece önemli olmuştur. Biz her alanda her zaman esnafımızın yanındayız” diye konuştu.