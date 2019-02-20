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Esnaf sitelerine yeni yol

Kepez Belediyesi, inşaat, hurdacılar ve sanayi siteleri için su kanalının üzerine köprü inşa ederek, yeni bir bağlantı yolu açıyor.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile İnşaat Malzemecileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi Başkanı Şerafettin Şimşek'in düzenlediği kahvaltıya katılarak, site esnafının taleplerini dinledi.


Başkan Hakan Tütüncü, 2009'da sitenin mülkiyetli ilgili hukuki sorunlarının olduğunu hatırlattı. Göreve gelir gelmez bu sıkıntıyı çözdüklerinin altını çizen Başkan Tütüncü, “İnşaat Malzemecileri Sitesi'nin mülkiyet sorunlarını çözdük ve dükkân sahipleri iskânlarını aldılar” dedi.



Sitelerin istediği bağlantı yolu yapılıyor


Tütüncü, inşaat, hurdacılar ve sanayi sitelerinin, Antalya Bulvarı'na bağlanan Beş Temmuz Kurtuluş Caddesi ile 5069 Sokak arasında yeni bir bağlantı yolu açılmasını talep ettiğini belirterek, “Siteler ile Yeşil Antalya Sanayi Sitesi arasındaki 5069 Sokak'ı, su kanalı üzerine köprü inşa ederek ve 20 metre genişliğinde, 220 metre uzunluğunda yeni bir yol açarak Beş Temmuz Kurtuluş Caddesi'ne bağlayacağız. Yeni yolla, malzemeciler, hurdacılar ve sanayi sitelerine ulaşımını kolaylaştıracağız. Yeni yolun imar planları, Kepez ve Büyükşehir meclislerinden geçti. Şimdi yolun 18 imar uygulaması yapılıyor. Su kanalın üzerine yapılacak köprünün yapım ihalesi de yakın bir zamanda gerçekleşecek. Yaz döneminde de bağlantı yolunu açmış olacağız.”


Başkan Hakan Tütüncü, İnşaat Malzemecileri Sitesindeki sokakların asfaltının yapılması talebini de yaz döneminde karşılayacaklarını kaydetti.

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