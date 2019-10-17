Esnaf ve Sanatkarlara E-Ticaret ve İhracat Eğitimi

Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Antalya esnaf ve sanatkarlarına yönelik düzenlenen E-Ticaret ve İhracat Eğitimi Toplantısı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı ve PTT A.Ş. işbirliğinde, E-Ticaret ve İhracat uzmanları tarafından eğitim sunumlarının gerçekleştirildiği bilgilendirme toplantısına Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Aksoy, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Eğitim Daire Başkanı İsmail Hak, Bilgi Sistem Daire Başkanı Cevat Akgönüllü, Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Akif Yılmaz, İhracatı Geliştirme Uzmanı Asım Çalış, PTT A.Ş. E-Ticaret Daire Başkanı Settar Ulu, Pazarlama ve Satış Daire Başkanı Özge Denli, PTT Bank Daire Başkanı Şefik Gündoğdu, Antalya Ticaret İl Müdürü Mesut İlter, Antalya PTT Başmüdürü Nurgül Altınöz, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, AESOB Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri, Oda Başkanları, çok sayıda esnaf ve sanatkar katıldı.

“Esnafımız e-ticarette gerekli entegrasyonu sağlayacak”

Açılış konuşmalarını gerçekleştiren Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, “Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilgisayar ve internet kullanımının artmasıyla geleneksel ticaret dönüşüme uğramış sanal ortama taşınmaya başlamıştır. İnternet ile birlikte bilgisayar ve akıllı telefonların kullanımının yaygınlaşması elektronik ticaret alanında büyük değişimlere hız kazandırmıştır. Elektronik ticaret artık çağımızın alışveriş yapma alışkanlıklarından biri olmuş her geçen gün ticaretteki payını giderek artırmıştır. E-ticaret aracılığıyla binlerce km ötedeki üretici ve tüketici kolaylıkla birbirlerine ulaşabilir hale gelmiş ticaretteki sınırlar ortadan kalkmıştır. Ülkemizin e-ticarette dünya ölçeğinde gerekli payı alması da bir anlamda esnaf ve sanatkarımızın bu alanda göstereceği efor ve gayrete bağlı olduğu gerçeği de önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Turizmde bir dünya markası olan Antalyamızın e-ticarette de bir başarı hikayesi yaratabileceğine gönülden inancımın tam olduğunu, Antalya esnafının bu konuda gerekli entegrasyonu sağlayabileceğini buradan belirtmek isterim.” dedi.

“Ticaret Bakanlığı ve PTT A.Ş. işbirliği önemli avantajlar sunuyor”

Ticaret Bakanlığı ve PTT A.Ş. arasında imzalanan işbirliği protokolünün esnaf ve sanatkarlara önemli avantajlar sağlayacağını belirten AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Vatandaşlarımız artık ihtiyaçlarının büyük bir bölümünü internet üzerinden karşılamaya yönelmektedirler. Tüketiciler artık sokak sokak gezmek yerine oturdukları yerden bilgisayar ve cep telefonları vasıtasıyla istedikleri ürünlerin siparişini veriyor, bölgesel olarak mal ve hizmet sunan işletmeler, e-ticaret sayesinde daha geniş kitlere ulaşabilmekte, daha düşük maliyetlerle, daha geniş pazarlara ürünlerini tanıtabilme imkanı bulabilmektedirler. Bu kapsamda, esnaf ve sanatkarlarımıza destek olmak ve e-ticarette var olmaları amacıyla Ticaret Bakanlığız ile PTT arasında bir protokol imzalanmıştır. İmzalanan protokol ile esnaf ve sanatkarlarımız, PTT'nin e-ticaret altyapısı sayesinde ürünlerini ülkemize ve dünyaya pazarlarına açabileceklerdir. Protokol ile PTT, özel komisyon ve indirim oranları ile ürünlerin satış, pazarlama ve reklam kampanyalarında esnafımıza destek olacaktır. Esnaf ve sanatkarlarımızın e-ticarette var olmaları ve e-ticaretin fırsatlarından yararlanmaları amacıyla gerçekleştirilen bu protokol sayesinde esnafımız PTT'nin güçlü altyapısı sayesinde dünya rekabetinde yerini alabilecektir. Ayrıca esnafımızın PTT'den alacağı Esnaf Kart ile Esnaf Kart Sahipleri Pttcell, PTTKargo, PTT KEP, PTT Sigorta, Nakit ve Değerli Lojistiği Hizmetlerinden indirimli yararlanacak, esnafımız daha güçlü hale gelecektir. Bu işbirliğinin hayata geçirilmesinde emekleri geçen Ticaret Bakanımıza, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürümüze ve PTT A.Ş. Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyor, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

“Esnaf ve sanatkarlarımız Türkiye'nin temel dinamiği”

Esnaf ve sanatkarların sorunlarının çözümü için sektör analiz programı başlattıklarını ve program doğrultusunda ortaya çıkan raporlara göre hareket ettiklerini aktaran Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan, “Esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarının çözümünde etkili bir yol izlemek için öncelikle sorunların ne olduğunu ortaya koymaya çalıştık ve bu bağlamda sektör analiz programını başlattık. Daha sonra ortaya çıkan tüm sorunların çözümü noktasında çeşitli reçeteler hazırladık ve bu raporları ilgili Bakanlıklarımıza ilettik. Bugüne kadar ele aldığımız sorunlarımızın büyük bir çoğunluğu çözüme kavuştu ve devam eden sorunlarımızın da takipçisi olmaya devam ediyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, PTT A.Ş. ile gerçekleştirdiğimiz bu proje, esnaf ve sanatkarlarımıza faydalı ne yapabiliriz, sizlerin işlerini nasıl kolaylaştırabiliriz diye düşünmemizin sonucu ortaya çıkan bir proje. Bizler, esnaf ve sanatkarlarımızı Türkiye'nin temel dinamiği olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu projedeki temel amacımız, esnaf ve sanatkarlarımızın çağa ayak uydurmaları noktasında işlerini kolaylaştırmak, destek sağlamak. İnşallah bu projeyle birlikte, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda esnaf ve sanatkarımızın e-ticaret ve ihracat alanında da çeşitli kazanımlar elde edeceğine ve e-ticarette büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz.” dedi.

Ticaret Bakanlığı ve PTT A.Ş. işbirliğinde, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde gerçekleştirilen E-Ticaret ve İhracat Eğitimi Toplantısı Ticaret Bakanlığı ve PTT A.Ş. e-ticaret ve ihracat uzmanlarının eğitim sunumları ve PTT Esnaf Kart tanıtımlarıyla devam etti.