İhlas Haber Ajansı

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Esnaf ve vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarıldı

Alanya’da ’Farkında Ol Oltaya Gelme’ projesi çerçevesinde esnaf ve vatandaşlar bilgilendirildi.

Alanya'da 'Farkında Ol Oltaya Gelme' projesi çerçevesinde esnaf ve vatandaşlar bilgilendirildi.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen “Farkında Ol, Oltaya Gelme” projesiyle Hacet Mahallesi'nde bulunan cuma pazarı esnafı ve vatandaşları sanal ortamda ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında uyarıldı. Esnaf ve vatandaşlara mağdur olmalarını önlemek amacıyla broşür dağıtılarak bilgilendirildi. Dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya kalmaları durumunda alınması gereken tedbirler anlatıldı.

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