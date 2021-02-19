Esnafa gelir kaybı ve kira desteği başvurusu için son gün 31 Mart

Antalya Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere'yi ziyaret ederek Ticaret Bakanlığı tarafından esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik Gelir Kaybı ve Kira Desteği başvuruları hakkında bilgi aktardı.

Gelir kaybı ve kira desteği başvurusu yapamayan esnaf ve sanatkarlar için sürenin 31 Mart tarihine kadar uzatıldığını ancak Antalya'da başvuru hakkı olmasına rağmen 8 bin 500'e yakın esnafın müracaat etmediğini hatırlatarak, “Ticaret Bakanlığı, Pandemi nedeniyle olumsuzluklarla karşılaşan esnaf ve sanatkarlarımıza gelir kaybı ve kira desteği sağlamaya devam ediyor. Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan, gelir kaybı ve kira desteği için başvuru yapamayan esnaflarımız için sürenin 31 Mart tarihine kadar uzatıldığını açıklamıştı. Antalya'da başvuru hakkı kazanmalarına rağmen müracaat etmeyen yaklaşık 8 bin 500 civarında esnafımız bulunuyor. Bakanlığımız bir yandan sonuçları açıklarken bir yandan da değerlendirme sürecine devam ediyor. Kira ve gelir kaybı desteği başvuruları şu anda devam ediyor, destek ödemelerinden faydalanmak isteyen esnaflarımızın 31 Mart'a kadar e-devlet üzerinden mutlaka başvuru yapması gerekiyor” dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, esnaf ve sanatkarların son başvuru tarihini kaçırmamaları gerektiğini aktararak, “Ticaret Bakanlığımız tarafından gelir kaybı ve kira desteği başvuruları için son tarih 31 Mart'a uzatıldı. Başvuru yapmayan ve önceden başvurup da başvuruları reddedilen esnaf ve sanatkarlarımız yeniden başvuru yapabilirler. Kira ve gelir kaybı desteği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacaktır. Esnaf ve sanatkarlarımız gelir kaybı ve kira desteği fırsatını kaçırmamak için son başvuru tarihine kadar mutlaka başvuru yapmalı” diye konuştu.