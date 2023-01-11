Esnafa sahte dolar veren yabancı uyruklu 4 şahıs yakalandı

Antalya'da 3 esnafa sahte para verilmesi üzerine harekete geçen polis ekipleri, yabancı uyruklu 4 şahsı 32 adet sahte dolar ve uyuşturucu maddeyle yakaladı.

Antalya'da 3 esnafa 4 adet sahte 100 dolar verilmesi üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda, parada sahtecilik olaylarını gerçekleştirenlerin yabancı uyruklu 4 şahıs olduğu tespit edildi. Şüphelilerden 1'i Hurma Mahallesi'nde üzerinde 23 adet sahte 100 dolar ile yakalandı. Diğer 3 şüpheli ise Liman Mahallesi'ndeki adreslerinde yakalandı. Burada yapılan aramalarda; 9 adet sahte 100 dolar, 9 adet uyuşturucu hap, 9 parça halinde esrar ve küçük terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 yabancı uyruklu şahıs hakkında "parada sahtecilik" ve "uyuşturucu madde ticareti" suçlarından işlem yapılarak adliyeye sevk edildi.