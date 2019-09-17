Esra Şatıroğlu Plus Gallery'de

Resim sanatçısı Esra Şatıroğlu, 19 Eylül Perşembe günü Plus Gallery'de eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor.

Plus Gallery'de, Esra Şatıroğlu'nun "Çöl Çiçeği" isimli, Küratörlüğünü Hakan Kürklü'nün yaptığı sergi kapılarını Antalyalı sanatseverlere açıyor. Sanatçının son sergisi Çöl Çiçeği 19 Eylül tarihinden 19 Ekim tarihine kadar Plus Gallery'de gezilebilecek.

Sanatı, insanların kendi iç dünyasına yolculuğu olarak gördüğünü belirten sanatçı Şatıroğlu, “Eserlerimde genellikle soyutlanmış, sade, yalın ama farklı ve anlamlı ifadeleri kullanıyorum. Geçtiğimiz yıl Plus Gallery'de Barut Hotels Çağdaş Genç Sanatçılar Buluşması Karma Sergisi'nde benim de eserlerim yer almıştı. PK Tasarım'ın sahibi Pınar Külahçı da bana ‘Birlikte bir kişisel sergi yapalım' demişti ve bu beni çok heyecanlandırmıştı. Şimdi ise bu fikri hayata geçiriyoruz” dedi.

Plus Gallery'nin sahipleri Pınar ve Hakan Külahçı çiftine de teşekkür eden Esra Şatıroğlu, “Onlarla çalışmak benim gibi genç bir sanatçı için çok gurur verici” şeklinde konuştu. Şatıroğlu, Antalyalı tüm sanatseverleri perşembe günü Plus Gallery'de açılacak olan sergiye davet etti.