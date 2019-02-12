Etiler'de asfalt çalışması başladı

Muratpaşa Belediyesi, Karacaoğlan, Kızılırmak ve Emrah Caddeleri arasında kalan Etiler Mahallesi'nde asfalt çalışmalarına başladı. Çalışmalar mahallenin 12 cadde ve sokağını kapsıyor.

Muratpaşa Belediyesi, 14 bin 81 nüfusu bulunan Etiler Mahallesi'nde cadde ve sokak yenileme çalışmalarına başladı. Karacaoğlan, Kızılırmak ve Emrah Caddeleri arasında kalan mahallede çalışmalar, 12 cadde ve sokağını kapsıyor. Toplam 6 bin 892 metre uzunluğundaki cadde ve sokakta çalışmalar kapsamında önce eski asfaltını tamamen kazınıyor. Kazıma ve temizlik işlemlerinin ardından mahallede 10 bin 797 ton sıcak asfalt çalışması yapılacak. Antalya'da geçen haftalarda etkili olan fırtına ve sağanak yağış dolayısıyla mahallede gecikmeli başlayan çalışmalarının Mart ayının ilk haftasında tamamlanması öngörülüyor.