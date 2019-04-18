Etiler'de asfalt çalışması sona yaklaştı

Muratpaşa Belediyesi, Etiler Mahallesi'nde 12 cadde ve sokağını kapsayan asfalt çalışmasında sona yaklaşıldı. Çalışmalar tamamlandığında mahallede 10 bin 797 ton sıcak asfalt çalışması yapılacak.

Muratpaşa Belediyesi, 14 bin 81 nüfusu bulunan Etiler Mahallesi'nde Şubat ayında başlayan cadde ve sokak yenileme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çalışmalar, mahallede 6 bin 892 metre uzunluğundaki 12 cadde ve sokağını kapsıyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yaklaşık 1 kilometrelik 869 Sokak'ta çalışıyor. Yenileme çalışmaları kapsamında eski asfalt tamamen kazınırken kazıma ve temizlik işlemlerinin ardından cadde ve sokaklar yeniden asfaltlanıyor. Çalışmalar tamamlandığında mahallede 10 bin 797 ton sıcak asfalt çalışması yapılmış olacak.

Su-atıksu, doğalgaz, elektrik gibi altyapı hizmetleri tamamlanan mahallelerde, yol ve kaldırımların yenilenmesine devam ettiklerini belirten Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Kentimizin altyapısını yüzde 70 oranında yenilemiştik. Yüzde 30'unu yenilemeye devam ediyoruz. Etiler Mahallemizde bu kapsamda yaptığımız çalışmalar son aşamaya geldi" dedi.