Etkinlik teknolojileri sektörü, TETSED'in davetiyle Antalya'da buluştu

Türkiye'de son yıllarda giderek istikrarlı bir büyüme yakalayan etkinlik sektörünün çalışanları ve paydaşları Antalya'da buluştu.

Tüm Etkinlik Teknolojileri Sektörü Derneğinin düzenlediği 4. Sektörel Değerlendirme Toplantısı'nı TETSED bu yıl Antalya'da tüm Türkiye'den katılan üyeleri ve sponsorların katılımları ile daha geniş içerikli olarak gerçekleştirildi.

Sektör paydaşlarını kurumsal bir çatı altında toplamayı hedefleyen TETSED, tüm Türkiye'den üyelerinin katılımıyla sektörün gündemini tüm detaylarıyla tartıştı. Toplantıda sektörde görev alan çalışanların mesleki yeterlilik belgesi edinmesi, sektörel finans ve iş sürekliliğini sağlayacak yeni yazılımlarda tanıtıldı, ayrıca bir sergi alanında yeni teknolojilerin sergilendiği workshop salonlarında yeni teknolojiler kullanıcılarına tanıtıldı.

Özellikle kapanmaların ardından bu yıl hızlı bir başlangıçlar yapan, hızlı bir toparlanma sürecine giren etkinlik sektörünü önümüzdeki günlerde nelerin beklediği gibi güncel konu başlıkları da deneyimli isimler tarafından tartışıldı. Açılış konuşmasını TETSED Başkanı Vedat Coşkun'un yaptığı toplantıda sektör paydaşlarının önerileri de dinlenerek sektörün yol haritası belirlendi.

Başkan Coşkun, "Tetsed olarak Türkiye'nin tüm bölgelerinden katılımcı üyelerimiz, distribütörlerimiz ve üreticilerimizin de sponsor olarak bulunacağı bu organizasyonda ortak amacımız, sorunlarımızın konuşulup çözümleri konusunda görüşlerde bulunmak, üye firmalar arasındaki iletişim bağını güçlendirerek sektörün sorunlarına kalıcı çözümler sunmak sektörün tamamlanması ve toparlanması gereken eksikliklerin üzerine odaklanarak sektörün çıtasını, sektörel hizmet kalitesini yükseltmek amacıyla Sektörel Değerlendirme Toplantısını bu yıl Antalya'da üyelerimizin ve sponsorlarımızın katılımları ile daha geniş içerikli olarak gerçekleştirmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ortak paydada sektörümüze ait sorunların çözümü için hep birlikte güçbirliği yaparak bu sorunların çözümlenmesi yolunda önemli adımlar attığımız son 1 yıl içerisinde sektörümüze fayda sağlayacak, bu toplantımıza gündem olacak yeni başlıklar belirleyerek ilerliyoruz.'' dedi.