Ev hanımlarının ilgi odağı olan kurs merkezi Kargıcak'ta açıldı

Kadınların sosyo-kültürel yaşamına katkıda bulunmak ve ilgi duydukları el sanatları alanında kendilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla Alanya Belediyesi tarafından Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ile Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 2022-2023 eğitim öğretim yılında açılan kurslar doğu, batı ve merkez mahallelerinde yaygınlaştırıldı. Bu çerçevede doğudaki Kargıcak Mahallesi'ne de yeni bir kurs merkezi açıldı.

El sanatları kurslarına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Eğitim yılının sadece 1. döneminde yaklaşık 2 bin kursiyerimize hizmet verdik. İkinci dönemde de aynı sayıyı yakalayarak yılsonunda 4 bin kursiyerimize ulaşmayı hedefliyoruz. Kurslara katılan kadınlarımız bir yandan çok özel el sanatlarını öğreniyor bir yandan da el emeği göz nuru ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. Kargıcak Mahallemize kazandırdığımız kurs merkezimize de ilgi büyük. İpek Kozası Çiçeği ve Türk El Nakışı branşlarında açtığımız kursumuza katılan kursiyerlerimiz çok memnun. Bugüne kadar 25 bini aşkın kadınımızı yüzlerce çeşit el sanatıyla buluşturduk. Hizmette sınır tanımayan üretken belediyecilik anlayışımızla tüm mahallelerimizi kurs merkezleri ile donatmaya devam edeceğiz” dedi.