Ev yangınında yatalak yaşlı kadın hayatını kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangında 83 yaşındaki yatalak kadın hayatını kaybetti.

Olay, Aksu ilçesi Çamköy Mahallesi'ndeki tek katlı ahşap evde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kızı Hatice Ergün ve damadı İsmail Ergün'ün seraya çalışmaya gittikleri sırada 83 yaşındaki yatalak Kadriye Turgut (83) evde tek başına kaldı. Bu sırada evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm evi sararken, çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını başlattı. Yangına içerde yakalanan yaşlı kadın, feci şekilde can verdi.

Savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Kadriye Turgut'un cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.