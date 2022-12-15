Evde 5 dakikada hazırlanan doğal tarifle kış hastalıklarına meydan okuyun

Kış mevsiminin gelmesiyle beraber yaşanan soğuk algınlıklarının evde doğal yöntemlerle önlenebileceğini belirten Uzman Diyetisyen Nafikar Başkan, "Hastalıkları daha hafif atlatmak için evde doğal yöntemlerle evde hazırlayabileceğimiz karışımımız var. Bu öksürüğünüze iyi gelecek doğal karışım, hem bağışıklığınızı kuvvetlendirecek hem de vücudumuzdaki serbest radikalle savaşarak vücut direncinizi artırıp kışı rahat geçirmemizi sağlayacak" dedi.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Beslenme ve Diyet Kliniğinde Diyetisyen Nafikar Başkan, yazdan kışa geçiş döneminde, öksürük ve soğuk algınlığının sıkça görüldüğünü söyledi. Uzm. Diyetisten Başkan, herkesin evinde bulunabilecek malzemelerle 5 dakikada hazırlanan doğal bir tarif verdi.

"Kışı rahat geçirmemizi sağlayacak"

Özellikle soğuk kış aylarının gelmesiyle birlikte hastalıklarında arttığını söyleyen Uzm. Dyt. Başkan, “Hastalıkları daha hafif atlatmak için evde doğal evde hazırlayabileceğimiz, öksürüğe iyi gelecek bir tarifimiz var. Bu karışım hem bağışıklığımızı kuvvetlendirecek hem de vücut direncimizi artırarak vücudumuzdaki serbest radikalle savaşarak vücut direncimizi artırıp, kışı rahat geçirmemizi sağlayacak” diye konuştu.

"Her evde bulunan malzemelerle 5 dakikada hazırlanıyor"

Öksürüğe iyi gelen karışımın her evde bulunan malzemelerle 5 dakikada hazırlandığını ifade eden Başkan, "Neredeyse her evde bulunan malzemeler. Bunlar zencefil, zerdeçal, pekmez, tarçın ve limon. Dilerseniz karabiber de kullanabilirsiniz. Çok basit, 5 dakika içerisinde hazırlayabileceğiniz doğal bir tarif. Bu karışım bütün kışı rahat geçirmenizi sağlayacak” şeklinde konuştu.

"1 hafta boyunca sabah akşam tüketin"

Öksürüğe iyi gelen karışımın 1 hafta boyunca sabah akşam tüketilmesi gerektiğini belirten Uzm. Dyt. Başkan, "Hazırladığımız karışım hastalıklardan önce ve düzenli tüketilirse vücut direncimizi artırmada çok daha faydalı olacaktır. Karışım 1 hafta boyunca sabah akşam bir tatlı kaşığı kadar tüketilirse çok daha faydalı olur” ifadelerini kullandı.