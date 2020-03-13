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Evde bakım hizmeti için geldikleri evde yaşlı adamın cesediyle karşılaştılar

Antalya’da yalnız yaşayan 71 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Antalya'da yalnız yaşayan 71 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Yaşlı adamın cesedi, evde bakım hizmeti için eve gelen ekipler tarafından bulundu.


Olay, Muratpaşa ilçesi Tarım Mahallesi 1622 sokaktaki müstakil evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre evde bakım hizmeti verilen Hayrettin Düden'in rutin bakımı için evine gelen Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım Hizmetlerine bağlı ekipler, kapısı aralık olan evden içeriye girdi. Düden'i yatağında hareketsiz yatar vaziyette bulan ekipler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.


Polisin evde yaptığı incelemenin ardından Düden'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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