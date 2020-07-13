İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evde başından vurulmuş halde bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde 39 yaşındaki bir kişi, evinde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 39 yaşındaki bir kişi, evinde av tüfeğiyle başından vurulmuş halde bulundu.


Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Çamlıca Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Silah sesi üzerine odaya gelen yakınları Mehmet Akkoca'yı (39) kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Akkoca'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın incelemesinde Akkoca, ruhsatsız av tüfeğini çenesine dayayarak tek el ateş edilmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar şüphesi üzerine durulan Akkoca'nın cansız bedeni savcılık incelemelerinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.