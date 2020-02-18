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Evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi

Antalya’da bir evin yatak odasında başlayan yangın odayı küle çevirdi.

Antalya'da bir evin yatak odasında başlayan yangın odayı küle çevirdi. Evde kimsenin bulunmaması olası facianın önüne geçti.


Manavgat ilçesinde Bilal Kocabacak'a ait, Hulisi Ceylan'ın kiracı olarak oturduğu evde yangın çıktı. Bir anda büyüyen yangına Antalya Büyükşehir belediyesi Manavgat İtfaiye birimine bağlı ekipler müdahale etti. Evde kimse bulunmadığı için balkondan camı kırarak içeri giren ekipler, yangını kısa sürede söndürmesine rağmen yangının çıktığı tahmin edilen yatak odası tamamen yandı.


Yangından evin diğer odaları da zarar görürken, yapılan incelemede yangının elektrik aksamından çıktığı büyük ihtimalle de elektrikli battaniyeden kaynaklanmış olabileceği bildirildi.

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