İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evde uyuşturucu imalatına suçüstü

Antalya’da polisin yaptığı baskında evde üretilen ve piyasaya sürülmeye hazırlanılan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Antalya'da polisin yaptığı baskında evde üretilen ve piyasaya sürülmeye hazırlanılan uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Güzeloba Mahallesinde bir ikamette uyuşturucu üretildiği ve söz konusu uyuşturucu maddelerin piyasaya sürüleceği tespit edildi. 10 Aralık günü ikamete düzenlenen şok operasyon ile A.R.S. gözaltına alınırken evde yapılan aramalarda daralı 735 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), daralı 400 gram Skunk Esrar ve daralı 10 kök Kenevir Bitkisi ele geçirildi. Uyuşturuculara piyazsaya sürülemeden el konulurken şüpheli A.R.S. isimli şahıs “Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak Veya Sağlamak” suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.