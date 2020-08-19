Evden 400 bin TL çalan şüpheliler, bekçilere yakalandı

Antalya'da bir evden 400 bin TL değerinde para ve ziynet eşyaları çalan 3 şüpheli, devriye gezen bekçi ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 16 Ağustos Pazar günü 19.30 ve 22.00 saatleri arasında Güzeloba Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden 400 bin değerinde para ve ziynet eşyaları çalındı. Hırsızlık olayıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmalar devam ederken 17 Ağustos Pazartesi günü saat gece 01.00 sıralarında Yeşildere Mahallesi'nde bir sokak içerisinde görevli bekçi ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdu. Araç içerisindeki 3 şüphelinin yanlarında bulunan çantada çok sayıda altın görülmesi üzerine konu Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekipler şüpheliler Y.C.Y., M.A.Y. ve M.F.S.'yi yakaladı. Şahısların evlerinde, yanlarında bulunan çanta ve üst aramalarında, müşteki E.K.'nın evinden çalındığı anlaşılan para ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

Şüphelilerden elde edilen para ve ziynet eşyalar E.K.'ya teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden M.A.Y. ve M.F.S. çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, Y.C.Y. ise tutuklandı.