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Evden 5 bin lira değerinde altın çalan 1 kişi yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir ikametin kapı göbeğini patlatarak içeri girip 5 bin lira değerinde altın çalan şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir ikametin kapı göbeğini patlatarak içeri girip 5 bin lira değerinde altın çalan şüpheli yakalandı.


Olay, Manavgat ilçesinin Yukarı Hisar Mahallesi Tugayoğlu Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ihbar üzerine harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çevredeki güvenlik kameralarından hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 2 kişiyi tespit etti. Hırsızların yakalanmaları için çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, T.O. isimli hırsızlık zanlısını yakaladı. T.O., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

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