İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşa özel bulmacalı gazete hizmeti

Serik Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ediyor.

Serik ilçesinde zabıtadan gazete isteyen yaşlı adamın talebi, bulmacalı gazete getirilerek karşılandı.


Serik Belediyesi zabıta ekipleri tarafından evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların istekleri doğrultusunda başta temel gıda ve ihtiyaçları adreslerine ücretsiz ulaştırılıyor. Korona virüse karşı alınan önlemler kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi doğrultusunda oluşturulan ekipler, ilginç isteklerle de karşılaşıyor. Kuşlar Mahallesi'nde yaşayan 65 yaş üstü Ramazan Kılınç, gazete ve bulmaca talebinde bulundu. Bunun üzere ihtiyacı karşılanan vatandaş, ekiplere ve belediye başkanına teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.