Evden çıkartılan kiracı, ev sahibinin avukatını bıçaklamaya çalıştı

Antalya'da evden çıkartılan kiracı, ev sahibinin avukatına bez sarılı ekmek bıçağıyla saldırdı. Bıçağı ters tutan şüpheli elinden yaralanırken, avukat olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Gözaltına alınan şüphelinin 30'un üzerinde suç kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi Pınar Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, müvekkiline ait bir apartman için yapılan ihbara giden Antalya Barosuna kayıtlı Avukat Mesut Oğuz, burada polis ve zabıta ekipleriyle görüştü. İhbarı asılsız olduğu anlaşılması üzerine binadan çıkmaya hazırlanan Oğuz, 3 ay önce müvekkilinin evinden çıkarttığı kiracı Murat A. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Murat A., yanında getirdiği ekmek bıçağıyla Oğuz'a saldırmaya çalıştı. Bıçağı ters tutan Murat A. elinden yaralanırken, Avukat Oğuz da olayı sıyrıklarla atlattı.

Şüpheli, polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Murat A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“500 bin lira getirmezsen oğlun ya da anneni öldüreceğim” iddiası

Olay sonrası Antalya Barosunda açıklama yapan Avukat Mesut Oğuz, şahsın daha önce müvekkilinin kiracısı olduğunu ve evden çıkarıldıktan sonra Murat A.'dan sürekli tehdit mesajları aldığını ileri sürdü. Oğuz, “Benim müvekkilimin kiracısıydı. Evde birtakım hukuk dışı eylemlerde bulunduğunu öğrendik. Daha sonra bu kişiyi yasal yollarla tahliye ettik. Ardından sürekli beni ölümle tehdit etmeye başlamıştı. Suç duyurusunda bulundum. Bu şahsın hakkında 3 yakalama kararı var, 30'a yakın suç dosyası var. Eylül ayı içerisinde beni ‘Soyunu kurutacağım' diye tehdit etti. Son olarak 'Saat 12'ye kadar para getireceksin, aksi takdirde 500 bin lira getireceksin, aksi takdirde oğlun ya da anneni öldüreceğim' mesajları attı” dedi.

"3-4 sefer karnıma bıçakla vurdu"

Oğuz, son olarak yine Murat A.'nın asılsız ihbarda bulunup kendisinin olay yerine gelmesini sağladığını ileri sürerek, “Onun ruhsatıyla işletme işlettiğimi iddia ederek polislere suç duyurusunda bulundu. Polisler, dün müvekkilime ait apartmanda araştırma yapıyor ve bu sırada ben çağrılıyorum. Asılsız olduğu öğrenildi ve yanımda iki sivil ve bir resmi polis vardı. Bu şahıs o sırada yanımıza gelerek elinde sakladığı yaklaşık 30 santimlik ekmek bıçağıyla içeri girdi ve bana saldırmaktı niyeti. Sivil polisi görünce beni ‘Mesut Bey yanıma gelir misin?' diye çağırdı. Gelmeyeceğimi söyleyince hakaret ve küfürler etmeye başladı. Eylemi yapamayınca bağırmaya başladı. Aramızda tartışma ve kavga çıktı. Elindeki bıçakla beni bıçaklayacağını düşündüğüm için boynundan tuttum. İkimiz yere düştük ve 3-4 sefer bıçakla karın bölgeme vurdu ama Allah korudu ki bıçağı ters tarafıyla tutmuş. Olayı küçük sıyrıklarla atlattım” diye konuştu.

Antalya Baro Başkanı Hüseyin Geçirmez, “Görüntüleri izledim ve gördüğüm kadarıyla saplamaya çalışıyor ve saplayabilse en iyi ihtimalle ağır bir yaralama gerçekleşecekti” dedi. Geçirmez, Antalya Barosu olarak Avukat Mesut Oğuz'un yanında olduklarını ve sonuna kadar süreci takip edeceklerini ifade etti.