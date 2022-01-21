Evi alevler sardı, evde yaşayanlar 'çek çek' diye bilinen arabalarını kurtarma telaşına düştü

Antalya'da yabancı uyruklu şahısların barındığı ve atık madde biriktirdiği müstakil evde çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Şahısların çek çek tabir edilen atık yüklü arabalarını kurtarma çabaları kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 09.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi Gazi Bulvarı yan yol kenarındaki boşluk arazide bulunan müstakil evlerden birinde çıktı. Yabancı uyruklu şahısların yaşadığı ve atık madde topladığı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Şahıslar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışsa da başarılı olamadı. Çevredeki vatandaşlar yangını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alevler yapının ahşap olması nedeniyle kısa sürede büyüdü. Çok sayıda yabancı uyruklu şahıs yangını uzaktan endişeli gözlerle izledi. Bazı şahıslar ise evin yakınındaki ‘çek çek' diye tabir edilen arabalarındaki atık maddeleri kurtarma telaşına düştü. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 40 dakikalık bir çalışma sonucu tamamen söndürdü. Bölgede çok sayıda atık madde toplayıcısı olduğu ve oluşan kirlilik çevredeki vatandaşların tepkisini çekti.