İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evi yanan Nadiye teyzeye konteyner ev

Kumluca İlçesine bağlı Mavikent Mahallesi Bürüncek Mevkiinde 2 hafta önce odun sobasından çıkan yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen Nadiye Soytürk’e Kumluca Kaymakamlığı sahip çıktı.

Kumluca İlçesine bağlı Mavikent Mahallesi Bürüncek Mevkiinde 2 hafta önce odun sobasından çıkan yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen Nadiye Soytürk'e Kumluca Kaymakamlığı sahip çıktı. Nadiye teyze için konteyner ev yapıldı.


Kumluca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından içinde tuvalet, banyo ve mutfak bulunan konteynır ev vinç yardımıyla yanan gecekondunun yerine monte edildi. Mavikent Mahalle Muhtarı Âdem Karataç, “Mahallemizde ikamet eden Nadiye Soytürk'e ait gece kondu 2 hafta önce gece saat 03. 00 te yandı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. Nadiye Soytürk evsiz kaldı. Kumluca Kaymakamımız sayın Uğur Kolsuz, konuya hemen müdahale etti. En kısa zamanda konteynır ev yaptırdı. Konteynır'ı hemen monte ettirdik. Nadiye Soytürk evsiz kalmaktan kurtulmuş oldu.” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.