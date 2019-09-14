'Evimin Ustasıyım' projesine kadınların talebi artıyor

Kadınların İngiliz anahtarı, kargaburun, kontrol kalemi gibi aletleri tanıyıp evlerinde karşılaştıkları elektrik ve su tesisatı arızaları güvenli şekilde tamir edebilmelerini sağlayan Muratpaşa Belediyesi'nin ‘Evimin Ustasıyım' projesi şimdi Giritli Kadın Danışma Merkezi'nde başlıyor.

Muratpaşa Belediyesi, kadınların evlerinin elektrik ve su tesisatında karşılaştıkları basit arızaları onarmalarını sağlamak için Umumi İnşaatçılar ve Çalışanlar Federasyonu'yla birlikte başladığı ‘Evimin Ustasıyım' projesinde ilk eğitimler sona erdi.

Kadınların İngiliz anahtarı, kargaburun, kontrol kalemi gibi aletleri tanıyıp evlerinde olabilecek küçük tesisat arızalarını güvenli şekilde tamir edebilmelerini amaçlayan eğitim çalışmasında 65 kadın, 4 grup halinde Al Yazma Kadın Danışma Merkezi'nde eğitimlere katıldı. Federasyon Başkanı Cengiz Aslan tarafından verilen eğitimlerde kadınlar, iş ve işçi sağlığı konusundaki dersin ardından 8'er saatlik su ve elektrik tesisatı kurslarını tamamladı.

Al Yazma Kadın Danışma Merkezi'nde verilen eğitimlerin ardından proje şimdi Üçgen Mahallesi'nde bulunan Giritli Kadın Danışma Merkezi'nde devam edecek. Üçgen ve çevre mahallerden 36 kadın projeye katılmak için başvuruda bulunurken grupların oluşturulmasının ardından dersler başlayacak. Proje kapsamında kadınlara, çeşme, batarya, conta, gider hortumu değiştirme, su kaçaklarını silikonla kapatma, duş başlığı ve hortumunun değiştirilmesi priz, anahtar, ampul değiştirmek uygulamalı olarak anlatılacak.