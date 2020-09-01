Evinde baygın bulunan yerleşik Alman kurtarılamadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik olarak yaşayan ve evinde baygın halde bulanan 74 yaşındaki Alman vatandaşı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakın arkadaşı Hartmut Walter Kirsch'den (74) haber alamayan Anna Margarete Barbara Schenk, durumundan endişe duydu. Bunun üzerine ev sahibiyle beraber arkadaşının yaşadığı adrese giren Schenk, Kirsch'i yerde baygın halde bularak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Kirsch'i ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Kirsch doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kirsch'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.