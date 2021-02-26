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Evinde esrar yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı

Antalya’da evlerinde uyuşturucu madde yetiştirip sattıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.

Antalya'da evlerinde uyuşturucu madde yetiştirip sattıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, V.S. ve L.U. isimli şahısların uyuşturucu esrar maddesi yetiştirerek sattıkları yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine Şafak Mahallesinde yer alan iki ayrı adrese Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 kök Hint keneviri bitkisi, 7 kilo 500 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken olayla ilgili V.S. ve L.U. gözaltına alındı.


İşlemlerinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen V.S. ve L.U. “Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak Veya Sağlamak” ve “2313 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek” suçundan çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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