Evinde fenalaşan kadın hayatını kaybetti

Antalya'da oğluyla birlikte yaşayan 42 yaşındaki kadın, bir anda fenalaşıp düştüğü evinde hayatını kaybetti.

Olay, sabah 10.30 sıralarında Güzeloba Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Emel Y. (42), sabah oğlunun da evde bulunduğu sırada bir anda yere düştü. Annesinin hareketsiz kaldığını gören genç, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Emel Y. kurtarılamadı. Olayın ardından yapılan incelemede Emel Y.'nin ölümünde şüpheli bir duruma rastlanılmadığı bildirildi.