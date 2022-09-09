Evinde ölü bulunan gencin arkadaşı adliyeye sevk edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde evinde ölü bulunan gencin ev arkadaşı, cinayet şüphesiyle adliyeye sevk edildi. Gencin banka kartlarıyla farklı tarihlerde para çeken şüphelinin, evin kapısına asma kilit vurup bisikletle kaçtığı öğrenildi.

Alanya ilçesi Karakocalı Mahallesi'nde yaşayan kardeşine ulaşamayan Yalçın Kip, ilçede yaşayan arkadaşı Mehmet Kaya'yı arayarak Yılmaz Kip'in evine bakmasını istedi. Kapıyı çalan Kaya, kapının açılmaması üzerinde kapıyı kırarak eve girdi. İçeriden kötü koku alan Kaya, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. Sağlık ekiplerinin battaniye sarılı halde bulduğu Yılmaz Kip'in başına aldığı darbe sonucunda yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ev arkadaşı cüzdanını, telefonunu alarak bisikletle evden kaçmış

Jandarma ekipleri cinayet şüphesi üzerine başlattığı soruşturmada Yılmaz Kip'in M.Ş. ile birlikte yaşadığını tespit etti. Yılmaz Kip ve M.Ş'nin olaydan 10 gün önce birlikte çalıştıkları inşaat işinden ayrıldıkları öğrenildi. 4 Eylül sabaha karşı cinayeti işlediği iddia edilen M.Ş., Kip'in cüzdanını, banka kartlarını ve telefonunu alarak evin kapısına asma kilit vurduğu belirtildi. Bisikletle evden uzaklaşan M.Ş, farklı tarihlerde 3 kez Yılmaz Kip'e ait banka kartlarından para çektiği belirlendi.

Annesinin Çanakkale'deki evinde yakalandı

Soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri olayın şüphelisi M.Ş'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde M.Ş'nin annesine ait Çanakkale'deki evde olduğunu tespit etti. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin desteği ile adrese düzenlenen operasyonda M.Ş. yakalandı. Alanya'ya getirilen M.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.