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Evinden kavanoz dolusu uyuşturucu çıktı

Antalya’da yapılan uyuşturucu uygulamasında A.

Antalya'da yapılan uyuşturucu uygulamasında A.D. isimli şahsın evinde kavanozlara gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheli A.D., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak, Alanya Cezaevine teslim edildi.


Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda Örnek Mahallesinde bir sokak üzerinde durdurulan şüpheli A.D. isimli şahsın üzerinde 2 paket halinde 5,99 gram esrar maddesi ve Ö.S. isimli şahsın üzerinden ise 2 paket halinde 5,54 gram ağırlığında esrar maddesi ele geçirildi.


Ayrıca A.D.'in ikametinde yapılan aramada valizin içerisinde 10 adet kavanoza gizlenmiş vaziyette toplam 1.213 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli A.D. ve Ö.S. isimli şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” ve “Uyuşturucu Madde Bulundurmak/Kullanmak” suçlarından adli işlem yapıldı. İşlemlerinin tamamlanmasına müteakip Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüpheli A.D., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak, Alanya Cezaevine teslim edildi.

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