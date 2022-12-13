Evine giren yağmur suyunu tahliye etmek için bahçe duvarını yıktı

Antalya'da Pazar akşamı yağan yağmur, gece şiddetini artırarak Aksu ilçesinde su taşkınlarına neden oldu. Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde bulunan bazı evler de sular altında kaldı. Şiddetli yağan yağmur, bir evin bahçesinde 1 metreye kadar yükselince, ev sahibi tahliye için çareyi bahçe duvarını yıkmakta buldu.

Pazar akşamı saat 22.00'de Aksu'da başlayan ve gittikçe şiddetini artıran yağmur, Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir evin bahçesinde su birikmesine neden oldu. Bahçede biriken yağmur suyu evin içine doldu. Ev sahibi İbrahim Yıldız, itfaiyeye haber verdiğini belirterek, ardından bahçe duvarını yıkarak suyu tahliye etmek zorunda kaldığını söyledi. Yukarı mahalleden biriken yağmur sularının bahçesine dolduğunu belirten Yıldız, "Komşu binaların arasından, yukarı mahalleden gelen yağmur suyu evime geliyor. Daha önce de yetkililere söyledim. Şu an yapabileceğim hiçbir şey yok. İki defadır yağmur yağınca su taşkını yaşanıyor, evim sular altında kalıyor" dedi.

"Suyu tahliye edebilmek için evin duvarlarını deldim"

Evine giren suyu boşaltmak için duvarı da deldiğini kaydeden Yıldız, "Evimize 30 santim su girdi. Suyu tahliye edebilmek için evin duvarlarını deldim, bahçenin duvarını yıktım. Sel geldiği anda bahçede bir metre su vardı. Eşyaların çoğu çöp oldu. Gece itfaiye geldi, suyu çektik. Bütün elektronik eşyalar kullanılmaz hale geldi. Halılar sular içinde. Yukarı mahallenin biriken yağmur suları buraya vuruyor. Buna yetkililerin çözüm bulmasını istiyorum. Şu an annemlerde kalacağız. Tadilat bitene kadar evimizde kalamayacağız. Dünkü yaşadığım sıkıntıları birazdan yine yaşayacağız. Duvarın dibinden sızıyor, evin içini yeniden su basacak" şeklinde konuştu.