Evini alamayınca emlakçıyı bastı

Antalya'da evini alamadığını iddia eden bir kişi, gayrimenkul ve inşaat ofisi sahibini av tüfeğiyle vurarak iki bacağından yaraladı. Şüpheli yakalanırken, av tüfeğinde 10 adet fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre olay saat 12.30 sırasında Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi 4874 Sokak üzerindeki bir gayrimenkul inşaat, kentsel dönüşüm ve danışmanlık ofisinde meydana geldi. İddiaya göre Dursun U. (63) gayrimenkul ve emlak işi yapan H.K'den 120 bin değerinde ev satın aldı. Belirtilen zamanda evini teslim alamayan Dursun U, emlakçı ile birçok kez konuştu. Bugün yine evinin son durumunu öğrenmek için ofise gelen Dursun U, dışarıda H.K ile konuşmaya başladı. İddiaya göre bir sonuç alamayan Dursun U, aracından getirdiği pompalı av tüfeği ile ofise girmek üzere olan H.K'nın ayaklarına ateş etti. Tüfeğiyle ikinci fişeği ateşleyeceği sırada bir vatandaş Dursun U.'yu engelledi. Silah sesi üzerine o sırada ofiste bulunan H.K'nın eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken, motorize yunus timleri şüpheliyi yakalayarak pompalı tüfeğe el koydu. Polis tüfekte 10 adet fişeği güvenli şekilde çıkardı. Yaralıya ilk müdahale emlak ofisinde yapıldı. H.K. daha sonra ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Gözaltın alınan Dursun U, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.