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Evini su basan yaşlı kadına yardım eli

Yüksekalan Mahallesinde yalnız yaşayan 76 yaşında ki Ayşe Özdemir’in su basan evi Muratpaşa Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Yüksekalan Mahallesinde yalnız yaşayan 76 yaşında ki Ayşe Özdemir'in su basan evi Muratpaşa Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.


Yüksekalan mahallesinde bir apartmanın giriş dairesinde yalnız yaşayan, kronik kalp rahatsızlığı olan ve kısmı felç geçiren 76 yaşında ki Ayşe Özdemir'in su basan evi Muratpaşa Belediyesi Temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hızlı bir şekilde temizlendi. Yalnız yaşadığı için su baskınını çok geç fark eden Ayşe Özdemir'in tüm eşyaları ve ev zemini kullanılamaz hale geldi. Muratpaşa Belediyesi ekipleri tarafından evde zemin kurutma ve patlayan tesisatın verdiği zararların giderilmesine yönelik çalışmalar yapıldı.


Sabah saatlerinde gerçekleşen olayı Ayşe Özdemir'in balkondan yardım isteyerek kendisinin haberi olduğunu söyleyen mahalle muhtarı Yüksel Şen “Belediyemizin temizlik işlerini aradım hemen müdahale ettiler. Evin her yerini su basmış ekip her yeri temizledi . Belediyemizin ekibine teşekkür ediyorum. ” dedi.

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