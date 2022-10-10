Evini yakan uyuşturucu bağımlısı gencin anne ve babasının feryadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eşinin, çocuğunu da yanına alarak kendisini terk ettiği gerekçesi ile komşusunu bıçaklayıp, kendi evini de yakan uyuşturucu bağımlısı şahsın anne ve babası yardım isteyerek, “Benim oğlum gitti, yerine tanıyamadığım birisi geldi. Özellikle son 3-4 aydır yapmadığı kalmadı. Yetkililerden oğlumuzun bu illetten kurtulması için yardım istiyoruz” dedi. Acılı anne, gelinini ve torununu ise zarar görmesinler diye evden uzaklaştırdığını söyledi.

Olay, Aşağı Işıklar Mahallesi Mücevhir Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, prefabrik evde kiracı olarak ikamet etmekte olan Fatih K.'nin yabancı uyruklu eşi çocuğunu da alıp terk etti ve boşanma davası açtı. Olayın ardından sık sık ikametine gelen Fatih K., çocuğunu sakladıkları iddiasıyla komşularını tehdit etmeye başladı. Dün tekrar mahalleye gelen Fatih K., evinin bitişiğindeki komşusunun evine uyudukları sırada pencereden girerek, yatmakta olan Habip K.'yi sırtından bıçakladı. Daha sonra kendi evine giren şahıs, evini de ateşe verdi. Evinin yanmasını seyreden adam, olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Fatih K. ve bıçakla yaraladığı Habip K., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fatih K.'nin anne-babası ise oğullarının uyuşturucu illetinden kurtulabilmesi için yetkilerden yardım istedi. Fatih K.'nin annesi Gülsün ve babası Ramazan K., oğullarının 1.5-2 yıl öncesine kadar örnek bir evlat olduğunu, eşi ve çocuğuyla mutlu bir yaşantısı olduğunu, kendileriyle beraber pazarlarda çalıştığını dile getirdi.

“Benim oğlum gitti, yerine tanıyamadığım birisi geldi”

Oğlunun kendisine edindiği bir arkadaş çevresiyle alkolün ardından madde kullanmaya başladığını belirten Ramazan K., “Benim oğlum gitti yerine tanıyamadığım birisi geldi. Özellikle son 3-4 aydır yapmadığı kalmadı. Sürekli kavga, tehditler yaşamaya başladık. Kırıp dökmeye başladı. Bizimle birlikte eşi ve çocuğuna da aynı şeyleri yapmaya başladı. Haftanın 2-3 günü pazarlara çıkacağımızda bizimle İncekum'daki evimizin 2. katındaki kendi evinde, 2-3 günü de Manavgat'ta eşinin yanında kalıyordu. Çarşamba günü tamamen delirmiş gibiydi. Avsallar pazarında pazara gelip bize tehditler yağdırdı, üzerimize saldırdı. Defalarca İncekum'da jandarmaya şikayette bulunduk. Savcılığa şikayette bulunduk. Buna uyuşturucu getirip satanları ihbar ettik ama hiçbir sonuç alamadık. Evimizi kırıp döktü. Kendisini banyoya kilitleyip çıkmadı. Ne yaptıysak, nereye şikayet ettiysek başaramadık. Son olarak ta Manavgat'ta komşusunu bıçaklayıp evini yakmış. Biz çocuğumuzun eski günlere dönmesini, bu illetten kurtulmasını istiyoruz. Yetkililere yalvarıyoruz. Bizim maddi durumumuz iyi. Gerekirse her şeyimi oğlumu kurtarmak için harcarım” dedi.

“Gelinime evi terk etmesini ben söyledim”

Anne Gülsün K., oğlunun kendilerini ve ailesini öldürmesinden korktuğunu belirterek “Çarşamba ve perşembe günü yaşadıklarımızın ardından Cuma günü beni aradı ve karısını öldüreceğini söyledi. Ben de gelinimi aradım, hemen evi terk etmesini güvenli bir yere gitmesini söyledim. Gelinim benim uyarımla evden ayrıldı ve belki de kendisiyle birlikte çocuğunun canını kurtardı. Oğlumun iddia ettiği gibi gelinimin onu terk edip gitmesi gibi bir şey söz konusu değil. Ben gelinimle her an görüşüyorum. Onların maddi manevi ihtiyaçlarını karşılıyorum. Tek isteğim oğlumun bu illetten kurtulması. Kime yalvarmam gerekiyorsa, ne yapmam gerekiyorsa ben yapmaya hazırım” dedi.

Baba Ramazan K., oğlunun da zaman zaman bu illetten kurtulmak istediğine dikkat çekerek “Bir gün bana gelip ağladı. Baba beni bu illetten kurtar diye. Ama bir süre sonra vazgeçiyor. Elimizden bir şey gelmiyor” dedi.