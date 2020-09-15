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Evinin balkonundan sokaktaki kayınbiraderini vurdu

Antalya’da bir kişi, aralarında kavga çıkan ve sokakta bekleyen kayınbiraderini 5.

Antalya'da bir kişi, aralarında kavga çıkan ve sokakta bekleyen kayınbiraderini 5. kattaki evinin balkonundan av tüfeğiyle vurarak yaraladı.


Olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 814'üncü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, A.T. ile kayınbiraderi Latif Y. arasında otomobil içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce A.T., demir çubukla kayınbiraderine saldırdı. Daha sonra evine giden A.T., 5'inci kattaki balkondan otomobil önünde bekleyen Latif Y.'ye av tüfeğiyle 2 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği kayınbirader kanlar içinde yere yığıldı. Mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Latif Y., ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Latif Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, A.T polis tarafından gözaltına alındı.

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