Evinin kül oluşunu gözyaşları içinde izledi

Antalya'da evinde çıkan yangından canını zor kurtaran yaşlı adam, yangını gözyaşları içinde izledi. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaşlı adam evinin kundaklandığını iddia etti.

Alınan bilgiye göre olay, saat 21.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi 510 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önüne serdiği yatakta uyuyan İbrahim Gezen (80), evinden yükselen alevleri fark edince kendini güçlükle sokağa attı. Yaşlı adam ve çevredeki komşular, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını bir saatlik bir çalışmanın ardından diğer evlere sıçramadan kontrol altına alırken ev ise küle döndü.

"Yakacağız dediler, yaktılar"

Evinin yanışını gözyaşlarıyla izleyen İbrahim Gezen, olayın kundaklama olduğunu ileri sürdü. Gezen, “Tek başına yaşayan garip adamım. Dışarı serdiğim yatağın üzerinde uyuyordum. Yakanlardan şikayetçiyim” dedi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.