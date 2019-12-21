Evinin ustas? kad?nlar sertifikalar?n? ald?

Muratpa?a Belediyesi'nin Umumi ?n?aat??lar ve ?al??anlar Federasyonu'yla birlikte hayata ge?irdi?i ?Evimin ustas?y?m? projesi e?itimlerini ba?ar?yla tamamlayan kad?nlar d?zenlenen t?renle sertifikalar?n? ald?.

Kad?nlar?n ?ngiliz anahtar?, kargaburun, kontrol kalemi gibi aletleri tan?y?p, evlerinde elektrik ve su tesisatlar?nda kar??la?t?klar? k???k ar?zalar? g?venli bir ?ekilde tamirini yapabilir hale getirmeyi ama?layan projenin sertifika t?reninde 60 kad?n yer ald?. Kad?nlara sertifikalar?n? veren Ba?kan Uysal, ?Evinizin sultan?yd?n?z ?imdi evinizin ustas? da oldunuz? dedi.

Uysal, geli?mi? ?lkelerin e?itim sistemlerini toplumun ihtiya?lar?na g?re yap?land?r?rken T?rkiye'de ba?ka nedenlerin devreye girdi?ini s?yledi. Toplumun ihtiya?lar?na cevap veremeyen e?itim sistemi nedeniyle T?rkiye'nin bir yanda i?sizlik ya?arken di?er yanda baz? i?ler i?inse insan bulamad???na dikkat ?eken Uysal, ?zellikle ustal?k gerektiren alanlarda ya?anan bu ?eli?kinin ev kad?nlar?n? da etkiledi?ini s?yledi. Evlerde ya?anan sorunlar kar??s?nda kaliteli i??ilik bulman?n g??l???nden, ??kan y?kl? masraflardan bahseden Ba?kan Uysal, Muratpa?a Belediyesi'nin Evimizin Ustas?y?m projesiyle kad?nlar?n bu sorunlar?n?n ?stesinden gelmelerini sa?lamay? hedeflediklerini belirtti. Projeye kat?lan kad?nlar? kutlayan Uysal, t?rende projenin payda?? Umumi ?n?aat??lar ve ?al??anlar Federasyonu Ba?kan? Cengiz Aslan'a da bir te?ekk?r plaketi takdim etti.

Aslan, Ba?kan Uysal'a, g?ndelik hayatta kar??la?an sorunlara ??z?m ?reten bu proje dolay?s?yla te?ekk?rlerini dile getirdi. E?itimi ba?ar?yla tamamlayan Zeytink?y Kad?n Dan??ma Merkezi ?yesi ?i?dem Aksakal, proje sayesinde kendi evinde ya?ad??? aksakl?klar? ??zerken ihtiya? sahibi ailelere de yard?mc? oldu?unu dile getirdi. Muratpa?a Belediyesi'nin Temmuz ay?nda ba?lad??? projesi belediyenin Kad?n Dan??ma Merkezlerinde d?nemler halinde ger?ekle?tirildi. 10 d?nem olarak ??lan e?itimlere 160 kad?n kat?ld?. ?? sa?l??? ve i??i g?venli?i e?itimlerinin ard?ndan 8'er saatlik su ve elektrik tesisat? kurslar?yla devam eden derslerde kad?nlar uygulamal? olarak ?e?me ve batarya, conta, gider hortumu de?i?tirme, su ka?aklar?n?n kapat?lmas?, du? ba?l??? ve hortumunun de?i?tirilmesi ve priz, anahtar, ampul de?i?tirmeyi ??rendi.