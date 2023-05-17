Evlerden atılan çöp ve izmaritler yangın çıkarıyordu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yan yana binaların arasındaki boşluklara ve boş arsalara atılan çöpler yangına sebep oluyordu. Tutuşan çöpler, itfaiye ve polis ekipleri gelmeden yangının yakınında bulunan işyeri sahibi tarafından hortumla su tutularak söndürüldü.

Olay, Fevzipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından adrese gelen ekipler, görülen dumanın nereden çıktığını belirleyebilmek için merdivenlerle içerisinde insan bulunmayan evleri kontrol ederken, dumanın cadde üzerinde bulunan koltuk mefruşat atölyesinden geldiği belirlendi. Yapılan kontrolde, koltuk atölyesinin bulunduğu binanın arka tarafında, bitişik binalarla arasındaki boşlukta çöplerin yanması sonucunda çıkan yangının, atölye sahibinin hortumla su tutması sonucunda söndürüldüğü belirlendi.

İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıktığı yerde incelemelerde bulundu. 2 bina arasında ve yanındaki boş arsada yatak-yorgan ve benzeri bol miktarda çöp olduğu, bu çöplerin temizlenmemesi durumunda atılan her ateş ve sigara izmaritinin yangına neden olabileceği belirtildi.

"Az önce yanan çöpleri fark etmesem belki de dükkanım yanacaktı"

Daha önce de 2 kez işyerinin yangın tehlikesi atlattığını belirten Kazım Arslan “İşyerimde mefruşat işi yapıyorum. Dolayısıyla kumaş ve benzeri yanmaya müsait malzemeler kullanıyorum. Daha önce klima borularıma kadar yandı. İşyerimin tamamen yanmasından korkuyorum. Yukarıdan atılan çöpler, sigara izmaritleri yangın çıkarıyor. Az önce yanan çöpleri fark etmesem belki de dükkanım yanacaktı. Hemen müdahale edip söndürdüm. Ama bir dahakine yetişemeyebilirim. Yetkililerden buraları temizlemesini ve gerekli önlemi almasını istiyorum” dedi.